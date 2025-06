Este martes el Senado de la Provincia dio luz verde al proyecto del cristinista Luis Vivona que impulsa las reelecciones indefinidas para leglisladores, concejales y consejeros escolares. En una sesión que tuvo más horas de trabajo de comisión y de labor parlamentaria que tratamiento en el recinto, la definición la dio Verónica Magario luego de que la votación saliera 22 a 22.

“A diferencia de lo que pasó hace largos años en la Argentina, mi voto es positivo”, dijo la Vicegobernadora, en una comparación histórica con el recordado momento de Julio Cobos en el Senado Nacional en 2008 cuando lanzó “mi voto es no positivo”.

Aunque la única alusión real es el desempate, porque lo cierto es que la voluntad del Gobernador estaba expresada en el proyecto de Ayelén Durán que incluía a los intendentes y que nunca llegó al recinto. Sin embargo, los senadores alineados con Kicillof acompañaron con su voto y en este punto de la rosca parlamentaria, la interna peronista se desdibujó y fue el massismo el que puso en jaque los números.

Ya en la sesión trunca del pasdo 3 de junio, Sofia Vannelli había sido clara en su lineamiento, aunque este martes si bajó al recinto, invirtiendo roles con el legislador de Patria Grande, Federico Fagioli quién se sentó en su banca aquella vez y estuvo ausente esta; igual ninguno de los dos iba a levantar la mano. De este modo, de las 21 bancas que tiene Unión por la Patria (UxP) en el Senado, contaba con una menos para conformar el quórum de 24.

El senador N° 24 y el poroteo para llegar a la media sanción

A los 20 que había reunido UxP, se sumaron los tres del bloque de Unión Renovación y Fe, dos de UCR+Cambio Federal y dos del PRO, logrando 27 bancas. Aunque igual que en la sesión que no fue, nadie quería ser el senador 24, y desde el macrismo aclararon que se sentaron en sus bancas luego de que se hubiera conformado el número necesario para el quórum con el apoyo de las otras dos bancadas de la oposición.

Se sumaron entonces para dar quórum: los libertarios díscolos Carlos Kikuchi, Sergio Vargas y Silvana Ventura; seguidos de Marcelo Daletto (alineado con Emilio Monzó y Lorena Mandagarán, del Gen, ambos del mismo bloque; (no se puede dar fe de cuál de los dos fue el senador 24 porque la prensa tuvo que seguir nuevamente la sesion por YouTube). Finalmente, María Emilia Subiza y Marcelo Leguizamón Brown.

Los votos positivos fueron de 19 senadores del bloque de UxP, de Daletto y de los libertarios disidentes, Kikuchi y Vargas. En tanto que, además del voto negativo de los dos macristas y el de la massista, la legisladora del GEN tampoco acompañó; mientas que Ventura pidió autorización para abstenerse sin fundamentar. Los 22 no positivos se terminaron de conformar con el bloque del PRO, de los radicales que integran UCR+Cambio Federal, de La Libertad Avanza y del monobloque Derecha Popular, de Joaquín de la Torre.

Los argumentos en contra

Carlos Curestis: “En nuestro bloque le decimos sí al recambio, a la competencia y a una provincia libre”

“En nuestro bloque decimos con mucha claridad no a las reelecciones indefinidas, decimos sí decimos al recambio, sí a la competencia, sí a una provincia libre, con futuro y no con dueños".

El presidente del bloque libertario justificó así su voto negativo y consideró que “la prensa le tiene que preguntar a los bonaerenses qué es lo que quieren”, al tiempo que llamó a la responsabilidad de las bancadas en su representación del pueblo.

Agustín Maspoli: “El sentido de la oportunidad me parece que me determina el sentido del voto”.

El presidente de UCR-Cambio Federal habló en nombre de todo el bloque, menos Daletto, y dijo que luego de haberlo debatido con colegas de la bancada y el partido concluyeron que no era el año para discutir esto

“A mí me parece que todos podemos tener nuestra opinión, no me parece que esté mal el que piensa diferente en este punto o en este proyecto. Pero lo que sí me parece importante es el sentido de la oportunidad para tratar este proyecto”.

“El sentido de la oportunidad me parece que me determina el sentido del voto y lo hemos discutido con los colegas senadores del bloque y con los del partido”.

"La Provincia tiene muchos problemas hoy que afrontar. Tiene problemas de salud, tiene problemas de seguridad, tiene problemas de educación, y no me parece mal discutir temas electorales, pero como dijo Daleto, me parece que no es el año para discutir esto”, cerró.

Christian Gribaudo aseguró que el PRO cree en el sistema de alternancia

El titular del bloque del PRO explicó: “Nosotros creemos que hay una democracia, que es la democracia Republicana, de la alternancia, del control ciudadano y del control de los poderes"

“Pero también se puede defender otra democracia, que no es la que defendemos nosotros, que es la democracia que denigra esas instituciones, que no cree en la alternancia, que cree en una maquinaria electoral y solamente en un proceso electoral para fortalecer y consolidar esa maquinaria”, reflexionó en relación a lo que se estaba votando y confirmando el voto negativo del bloque.

Los argumentos a favor

El autor del proyecto, Luis Vivona abogó por la constitucionalidad del proyecto y omitió referirse a los intensdentes

“La Constitución Provincial, en su última reforma, no tiene ninguna limitación a las sucesivas elecciones para diputados y senadores. Tampoco lo hace en el apartado municipio en lo que respecta a concejales y consejeros escolares".

En esa línea comparó a los órganos colegiados de los tres niveles del Estado: “Ni los senadores ni los diputados nacionales tienen una limitación de sus mandatos. Lo que responde a las características que tienen las legislaturas y los consejos deliberantes, que se renuevan por mitades y que se componen a través de listas de candidatos”.

"Además, puedo mencionar que estos órganos deliberativos necesitan de concejales o legisladores que tengan experiencia para garantizar el normal funcionamiento de las instituciones como sucede, por ejemplo, al momento de tratar el cálculo de gastos y recursos que tienen los municipios anualmente”.

“Quiero decir por qué estoy a favor", dijo Marcelo Daletto

El monzoista además argumentó además porque está en contra de las reelecciones de intendentes siendo coherente con su votación por las “re re re" en el 2016.

“Está bien limitar la reelección de los intendentes, está mal limitar las reelecciones del poder judicial y del poder legislativo. ¿Por qué? En nuestro sistema republicano, tiene que haber un equilibrio entre los tres poderes, se le dio demasiado poder al Ejecutivo".

“Un intendente, un gobernador, un presidente, que tiene la suma del poder, está bien que se pueda limitar el mandato, porque cuando va a competir una elección después de un mandato, puede ser que haya una falta de igualdad con el resto de los candidatos”, explicó Daletto.

Y en esa misma línea aseguró que incluir a los legisladores en la limitación, “eso no existe en ninguna parte del mundo, que el Poder Legislativo que es el que controla, al igual que el Poder Judicial y no pueden ser limitados”.

Carlos Kikuchi justificó su voto y el de su compañero de bancada Sergio Vargas

Los exlibertarios dialoguistas devenidos en el bloque de Unión, Renovación y Fe se dividieron en este punto, y su compañera, Silvana Ventura decidió abstenerse. Kikuchi justificó el voto positivo en nombre del partido que abandonó recientemente.

“Nosotros los liberales tenemos un principio fundamental, que es el siguiente: limitar o prohibir es exactamente lo opuesto a las ideas de la libertad".

“Nosotros creemos que hay un solo caso en donde los derechos de los individuos deben limitarse o prohibirse y es cuando un individuo o varios avasallan o ponen en peligro el derecho a la vida o el derecho a la propiedad privada del otro y esto se hace por la única razón de respetar y garantizar los derechos de los individuos de todos por igual”, se explayó-

Y cuestionó: “¿Por qué prohibirle a un ciudadano elegir libremente en elecciones democráticas a los representantes que parezcan mejores que todas y cuantas veces quiera? Realmente a nosotros esto nos parece un disparate absoluto desde el punto de vista ideológico y filosófico”.

Para finalizar brindó un polémico ejemplo: “Winston Churchill fue durante más de 60 años legislador del Parlamento Británico, y ustedes imagínense si el Parlamento Británico lo hubieran limitado o prohibido a Churchill reelegirse. Claramente hoy el mundo libre sería nazi y seguramente el Estado de Israel no existiría como tal, como tantas otras cosas que propulsó a través de su legislatura”.

Teresa García: ¿Cuál es el sentido de limitar que la gente elija como quiera?

La presidenta de UxP cerro el debate y no se explayó tanto en los argumentos constitucionales sino que hizo foco en la voluntad del electorado.

“¿Por qué hay que limitarles la posibilidad de que elijan a alguien que en una banca local está haciendo una excelente tarea? No hay motivo para hacerlo".

En cuanto a los señalamientos de la oposición sobre que las reelecciones no son un tema que preocupe a la gente, García apuntó: “En principio, sobre la letra escrita estaríamos todos de acuerdo, el problema es que pasa cotidianamente con eso”.

"No le resuelve a la gente la vida, ni que Cristina esté detenida y proscripta, ni que le limitemos la posibilidad a la gente de elegir a quienes quieren elegir en libertad, en la verdadera libertad. ¿Cuál es el sentido de limitar que la gente elija como quiera? Porque cuando no quiere más, no elige”, cerró.

Qué dice la Constitución de la Provincia: ¿establece límites a las susecivas reelecciones?

Tomando como base lo que establece la letra de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, sin considerar leyes complementarias como la 14.836, la reelección indefinida de legisladores, intendentes y concejales está admitida, ya que no hay ningún artículo constitucional que la prohíba ni que limite la cantidad de mandatos para esos cargos.

Cabe destacar que la Constitución Nacional tampoco establece un límite a la cantidad de mandatos que pueden tener los senadores y diputados nacionales. De hecho, los postula esplicítamente:

Artículo 50: Los diputados duran cuatro años en su cargo y pueden ser reelegidos.

Los diputados duran cuatro años en su cargo y pueden ser reelegidos. Artículo 56: Los senadores duran seis años y pueden ser reelegidos indefinidamente.

En su artículo 123, la Constitución provincial establece límites claros para gobernador y vicegobernador. En tanto que para los demás cargos electivos provinciales y municipales (diputados, senadores, intendentes, concejales, consejeros escolares), no fija topes expresos.

Es decir que, según el principio jurídico que fija que “todo lo que no está prohibido está permitido”, por omisión, las reelecciones indefinidas son constitucionalmente válidas para todos los cargos, a excepción del poder ejecutivo provincial que se encuentra prohíbido en la letra del articulado.

En conclusión, el espíritu de la carta manga fijado por los convencionales constituyentes, no tenía ninguna intención de limitar la cantidad de veces consecutivas que un candidato puede ser elegido para un cargo por el pueblo, con la salvedad del gobernador y vice.