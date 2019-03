"Yo no soy parte del barrio. Vivo en un barrio cerrado en Ituzaingó. No vivo en San Carlos". Por insólito que parezca, esa fue la respuesta que le brindó el comisario de la seccional del barrio San Carlos, en el distrito de La Matanza, a una vecina que participaba de una protesta en reclamo de mayor seguridad en la zona.

"Soy el titular de la dependencia hasta que me releven, y soy imparcial. La ley es pareja para todos los vecinos sean radicales o peronistas, de Boca o de River. Yo no hago favores, hago lo que realmente me corresponde", continuó el jefe policial según reveló una vecina, llamada María, durante una entrevista en Telefé.

El chat provocó la ira de uno de los conductores de "El Noticiero de la Gente": "¿Qué imparcial? tenés que estar del lado de los vecinos, no del lado de los delincuentes", dijo Germán Paoloski, quien agregó: "Acá de un lado está la gente y del otro lado están los chorros. No hay que ser imparcial, hay que ser parcial".

La captura de pantalla de la conversación con el comisario fue lapidaria, y Asuntos Internos tomó la determinación de desplazarlo de su cargo. En consecuencia, fuentes del ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires confirmaron que Horacio Brítez fue desafectado de la dependencia.