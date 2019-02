El Jefe de Gabinete bonaerense, Federico Salvai, visitó el Centro de Operaciones Municipales (COM) de Pilar, junto al intendente Nicolás Ducoté a quien le brindó el respaldo político del gobierno de María Eugenia Vidal.

"Para nosotros Nicolás es uno de nuestros mejores intendentes y estamos muy contentos con el trabajo que viene haciendo en un distrito tan difícil y que arrastra demandas de muchísimos años", señaló Salvai luego de que el jefe comunal explicara que la llegada del funcionario se daba con el fin de "reforzar la gestión que venimos trabajando codo a codo con la Provincia en un año muy desafiante".

Y enfatizó: "Por eso necesitamos otros cuatro años para seguir consolidando el trabajo. Y él sabe que cuenta con muchísimo apoyo del presidente Macri (Mauricio) y de la gobernadora".

El funcionario bonaerense, además descartó que tengan "miedo de perder el poder en Pilar", según informó El Diario de Pilar. "No existe ese temor, el intendente va a estar, si los vecinos de Pilar así lo consideran, cuatro años más"; y afirmó: "Es nuestro candidato, es el candidato de la gobernadora, el candidato del presidente".

En cuanto al tema electoral interno de cambiemos, Salvai explicó que hoy no existe otro candidato en Pilar y remarcó: "Nosotros pusimos reglas muy claras y las acordamos con nuestros socios de la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica (CC), en los municipios la jefatura política es del intendente, así que si hay internas o no lo decidirá él, no es una decisión de la Provincia".