"A Carrió no la entiendo realmente, me cuesta entenderla", sostuvo Ricardo Alfonsín a la vez que señaló: "Es una mujer que no admite la posibilidad de equivocarse y que lo que se le ocurre simplemente por el hecho de que es verosímil lo dice".

"No comparto la manera de hacer política de ella", continuó el dirigente radical en declaraciones televisivas.

Por último se refirió al alejamiento de Carrió de la UCR: "Ella se fue del partido porque ningún radical en el fondo tiene esa manera de hacer política".