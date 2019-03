El diputado bonaerense Ricardo Lissalde protagonizó un nuevo escándalo en la Legisltarua luego de intentar impulsar un proyecto para modificar el régimen jubilatorio de los bomberos voluntarios. La iniciativa del legislador del Frente Renovador buscaba llevar a 30 años de servicio y a 65 años de edad el requisito para que el bombero pueda acceder al beneficio de un subsidio, similar a la jubilación.

Cabe recordar que actualmente, la legislación establece que, independientemente de la edad, al cumplir 25 años de servicio, el bombero puede recibir el subsidio. Lissalde argumentó que es un “beneficio inadmisible” acceder a la jubilación a una edad anticipada, lo que desató una catarata de críticas por no considerar el sacrificio y riesgo que puede implicar la profesión de bombero.

Incluso, al ser abordado mediante redes sociales por una usuaria que cuestionaba el proyecto y que le explicaba el sacrificio que puede significar ser un "hombre del fuego", el legislador decidió ignorar la postura de esa persona y solo atinó a responderle que "jubilarse a los 43 años es un privilegio inadmisible". Más tarde, todo empeoró con la viralización de un audio que también desató polémica.

"Flaco, yo no se si vos en la cabeza tenés cerebro o aire. Yo lo que te digo es que no entendiste nada de todo lo que hablamos. Te ponés a hablar otras pelotudeces en vez de concentrarte en lo que yo presenté, que es el privilegio inadmisible de jubilarte a una edad anticipada", se escucha decir en un audio publicado por El País Digital, donde aseguran que se trata del Lissalde increpando a un bombero.

"No entendés nada porque mezclas todo. No querés que hablemos, porque no me pasás un teléfono. Seguí en la ignorancia peronista, hermano, que podés pensar que todo es gratis, que todo es regalado, que nadie lo paga, que lo inconsistente se puede mantener en el tiempo y que lo que te dan en cantidad en algún momento no te lo van a sacar en calidad", se escucha decir en el audio.

A raíz del escándalo, el propio líder del Frente Renovador, Sergio Massa, mandó a Lissalde a dar de baja la iniciativa. "El proyecto representa mi íntima convicción en cuanto a la temática abordada aunque, por pedido expreso de nuestro conductor Sergio Massa, decido solicitar su retiro", señala la solicitud enviada por el legislador a la Cámara de Diputados para retirar el texto.