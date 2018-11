El Estadio Único de La Plata recibirá este martes al mítico Roger Waters, en el marco de la gira mundial Us+Them. Las puertas se abrirán al público a las 16.00 y el sábado realizará su segundo show en el país.

Con "Is This the Life We Really Want?", su más reciente lanzamiento solista, el cantante de 75 años hace eje en los clásicos más importantes de Pink Floyd.

El escenario tendrá 66 metros de boca y 25 de profundidad, concluyendo en una inmensa pantalla de la altura de un edificio de ocho pisos. La puesta en escena de Us + Them tiene la habitualidad de los espectátulos de Waters, donde la tecnología juega un rol importante.

Por decisión del propio músico, abrirán ambos shows la banda mapuche Puel Kona.