Por Christian Thomsen Hall

Periodista de LaNoticia1.com

- ¿Cómo se encuentra Campana en este comienzo de año tan particular?

En Campana hay dos realidades si separamos lo que tiene que ver con lo legislativo con cómo está la ciudad. Al margen de los problemas que hay a nivel nacional, que nos afectan a todos, la ciudad está creciendo, se va remodelando y se están concretando muchísimas obras. Pero en lo legislativo venimos en un año complicado y tenemos un Concejo Deliberante bastante trabado. Si bien nosotros somos la primer minoría, últimamente la oposición viene funcionando como un unibloque y eso hace que algunos proyectos importantes para nuestra ciudad no salgan porque la oposición unida es mayoría.

- Hace unos días cuestionaste al concejal del bloque PJ-UC, Osvaldo Fraticelli, quien pasó a presidir el Concejo Deliberante. ¿Qué opinión tenés sobre él?

Nos llamó la atención porque cuando nos enteramos que Fratichelli iba a ser el Presidente del Concejo, en lo personal pensé que iba a poder desarrollar su función como corresponde. Sin embargo, se muestra poco objetivo. Tiene el hábito de negarnos la palabra a los concejales de Cambiemos y en particular, cuando es el concejal Cazador quien la pide, es como que hay una cuestión personal, ya es algo típico que en cada sesión le niega la palabra. Y además tiene una interpretación bastante particular del reglamento para cuando es aplicable a un concejal de Cambiemos que cuando se aplica a un concejal de la oposición. Y en particular lo que le reclamé en una sesión fue que en Campana trabajamos sin presupuesto porque la oposición no quiso terminar de cerrar el ciclo administrativo. El presidente puso un recurso administrativo al presupuesto y no le quiere dar copia al bloque Cambiemos. Además, de manera muy vulgar, Fratichelli le respondió a nuestro presidente de bloque que vaya a pedírselo a Abella. La verdad es que no nos manejamos así.

- ¿Creés que esta guerra va a seguir avanzando? la gente parece un poco cansada de todo esto...

En primer lugar voy a aclarar que esto no es una guerra porque esto nos trajo bastantes conflictos, hasta una denuncia penal que nos ha hecho la oposición a mi y a otros tres concejales. Asique prefiero cambiar el término. Por otro lado, no tengo dudas que la gente está cansada porque esto no es productivo para nada. La gente quiere que los concejales trabajemos por el bienestar de nuestra ciudad. Nosotros desde nuestro lugar tratamos de bregar por un buen diálogo que se logre entre el Ejecutivo y el deliberativo. La verdad es que se hace muy difícil porque cuando se intenta entablar algún camino de diálogo siempre suceden algunas actitudes del sector de la oposición. Pero no tengo duda que la gente quiere es que salgan proyectos como el de la compañía general de fósforos, que es una rezonificación que está pendiente que generaría 6 mil puestos de trabajo para nuestra ciudad. La gente de Campana quiere que salga el proyecto de la costanera para que después de tantísimos años nuestra ciudad pueda tener un paseo turístico mirando al río y no dándole la espalda, como hicimos toda la vida los campanenses. La gente de Campana está esperando que salga el proyecto del Parque de los Libertadores, donde se pide una zona comercial para la instalación de áreas de servicios, negocios y hoteles. Hay proyectos parados que tienen mucho para darle a nuestra ciudad. Acá estamos hablando de que tenemos frenados puestos de trabajo, entonces me parece que este capricho y este accionar de la oposición ya fue. Ahora es momento de seguir gestionando para nuestra ciudad y para nuestros vecinos.

- ¿Considerás que esta postura que toman los opositores a Abella responde a una intención de querer sacar rédito político en un año electoral?

Totalmente, porque las intenciones de voto para el Intendente Abella son muy buenas. Es indiscutible que Sebastián ha hecho una excelente gestión. La gente del centro y de los barrios ya te dicen que Sebastián va a ganar de nuevo porque en todos lo rincones de la ciudad se han hecho obras. Yo he sido parte de la gestión durante dos años, antes de ser concejal fui Subsecretaria de Desarrollo y puedo dar fe de cómo se trabaja en la gestión de Sebastián. Y más allá de la incertidumbre que puede haber a nivel nacional y provincial, es prácticamente un hecho que Sebastián sea reelecto. Y esto hace que la oposición vaya a capa y espada contra esto y trate de usar toda sus herramienta como para que las cosas no terminen saliendo tan bien.

- ¿Qué balance podés hacer de la gestión de Abella en estos tres años?

La gestión de Sebastián al principio me sorprendió mucho. Yo soy una militante de más de 20 años en la UCR y al principio tenía varias diferencias, yo decía: ‘Este pibe tiene otra visión de las cosas’. Hoy estoy totalmente sorprendida porque desde un principio es un intendente presente las 25 horas de nuestra ciudad. Con el tiempo fue superándose aún más en todos los aspectos y ha estado bregando para que Campana tenga las mejores obras que hemos podido traer. Es un Intendente que está al lado de una familia que sufre alguna cuestión en particular, tal vez por un tema de salud, y está acompañando a ese chico que tiene su primer sueño en el deporte y a su vez está controlando el asfalto, el bacheo y las zanjas que se hacen en otro barrio. La verdad que es un intendente sumamente presente, abierto y que te lo podés encontrar en cualquier lado hablando con todos los vecinos. Y todo eso te obliga, como funcionario de él, a tener un ritmo de trabajo importante. Eso lo hace muy loable y lo que lo hace tan particular.

- Como referente del radicalismo, ¿cómo afecta la interna de la UCR con el PRO en Campana?

Yo separo esta relación de Cambiemos a nivel local porque la verdad es muy buena. Nosotros desde el radicalismo a nivel local tenemos una buena interacción. A nivel nacional, el radicalismo hoy vive una situación bastante particular que tal vez, a partir de la convocatoria de Macri a los dirigentes de la UCR, pueda haber otras noticias. Sin dudas creemos que el radicalismo tiene que tener mayor participación en este frente de Gobierno.

- ¿Compartís la idea de que el radicalismo negocie con el Gobierno la candidatura a vicepresidente?

Lo que me interesa, es que más allá de poder tener un cargo como la vicepresidencia, realmente se pueda formar parte de una mesa de trabajo importante. Me parece que los radicales a lo largo de estos tres años hemos demostrado responsabilidad, hemos demostrado capacidad y hemos demostrado que cuando las papas queman a los que se sientan en la mesa de Cambiemos son a los radicales. Entonces me parece que lo que el Pro tendría que hacer es conformar una mesa de trabajo permanente. Es el momento de darle una vuelta de rosca a este frente y hacer una coalición de gobierno porque la situación hoy es otra. Y creo que hoy la Argentina necesita una coalición de Gobierno donde cada partido aporte de sí lo mejor que tiene para poder tomar realmente el rumbo que necesitamos y que la gente deje de padecer esto que estamos viviendo, con una situación económica complicada y una situación laboral compleja pero con un reacomodamiento de las instituciones y de cierto valores que era necesario que se diera en nuestro gobierno y en nuestra sociedad.