“Por si no quedo claro: el Diputado Esteban Paulón no quiso explicar por qué estaba en una marcha de infancias trans con un menor de edad que tenía puesto un arnés. Bajó la cabeza y se quedo callado”, expresó Agustín Romo, legislador provincial de LLA.

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Y añadió: “Lo cuento yo porque los implicados no pueden. Pero yo tengo fueros, Paulón”.

El legislador socialista y militante LGBT había denunciado a streamers y tuiteros libertarios que lo acusaron de promover la hormonización y mutilación de niños en Argentina.

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En este marco, Romo agregó: “En la audiencia por la denuncia que Paulón le hizo al Gordo Dan, a Paulón se le mostró la foto que él mismo subió con un menor de edad que tenía puesto un arnés en una marcha de las infancias trans y el Diputado miró para abajo calladito, con vergüenza y sin decir nada”.

Y sentenció: "Si ustedes se piensan que pueden promover las mal llamadas infancias trans, que no es otra cosa que abuso sexual infantil por parte de enfermos mentales, sin que siquiera los puteen, váyanse a otro país. Porque en la Gloriosa República Argentina no se puede".



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