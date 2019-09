Eliana Scialabba, la candidata del Frente Despertar que encabeza José Luis Espert, romió el silencio tras se detenida en agosto por robar mercadería en un supermercado de Recoleta. "Se me acuso de haber substraído mercadería de un conocido supermercado. Debido fundamentalmente al contexto - y no a los hechos - decidí no hacer declaraciones publicas pese a que la información que circulaba no era veraz", señaló.

2.- Por entonces, y debido fundamentalmente al contexto - y no a los hechos - decidí junto con mi núcleo mas cercano, no hacer declaraciones publicas pese a que la información que circulaba no era veraz; algo fácilmente comprobable si se mira el expediente judicial. — Eliana Scialabba (@eli_scialabba) September 11, 2019

La candidata a senadora nacional, que quiso robar varios artículos al estilo "mechera", se refirió por primera vez al insólito episodio y lo hizo a través de su cuenta de Twitter. "Lo natural para mí habría sido salir a dar explicaciones y de ese modo dejar en claro que soy una persona de bien, pero no quise perjudicar a nadie ni permitir que este tema causara aún mas problemas en mi partido", fue el curioso argumento que utilizó.

4.- Aun no me queda claro las motivaciones que pudo haber habido detrás de esta operación, pero es algo que a esta altura no me parece relevante. Lo concreto es que, en muy corto tiempo, he sufrido perjuicios muy grandes en mi vida personal y profesional; — Eliana Scialabba (@eli_scialabba) September 11, 2019

Tal como suele suceder en estos casos, la dirigente intentó señalar -entre faltas de ortografía- que todo se trató de una "operación" en su contra. "Aún no me queda claro las motivaciones que pudo haber habido detrás de esta operación, pero es algo que a esta altura no me parece relevante. Lo concreto es que, en muy corto tiempo, he sufrido perjuicios muy grandes en mi vida personal y profesional", concluyó la economista.

de manera que lo único que deseo es volver a la tarea de construir, investigar, aprender y crecer. Esto es todo lo que quería manifestar respecto de este asunto. — Eliana Scialabba (@eli_scialabba) September 11, 2019

El episodio ocurrió el viernes 23 de agosto en el Coto de Charcas al 2900., en Capital Federal. Scialabba, de 36 años, fue soprendida a las cuatro de la tarde. Según trascendió, llevaba un chocolate en la mano y no lo tenía cuando llegó a la caja. Personal de seguridad la demoró y revisó el changuito con el que había entrado al local: tenía doble fondo. Allí estaba el chocolate, más otras golosinas, fiambres y artículos de higiene.

Scialabba fue llevada a la Comisaría Vecinal 2B y quedó demorada durante dos días por una causa en la que interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 41. Luego del curioso episodio, el propio Espert se mostró sorprendido: "Estoy consternado y shockeado, Eliana Scialabba es de las pocas economistas de la Argentina con una trayectoria profesional y académica intachable", había dicho en radio.