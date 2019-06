Mariano Cecilio Uset, intendente de Coronel Rosales desde 2015 por Cambiemos, confirmó que con el "ok de la gobernadora" María Eugenia Vidal irá por un nuevo mandato en las próximas elecciones.

La forma que eligió el jefe comunal de compartir la novedad fue con una foto en la Catedral de La Plata junto a su familia.

"Luego del Ok de la Gobernadora, el de mi familia, y el del gran equipo que conformamos, he venido a pedir a Dios las fuerzas necesarias para continuar con este proyecto que los Rosaleños merecemos", publicó el licenciado en Sistemas y docente universitario.

Y agregó en clave política: "Solo resta el acompañamiento de todos ustedes para no volver atrás". La ratificación de su postulación llegó a menos de una semana del cierre de listas.

Luego del Ok de la Gobernadora, el de mi familia, y el del gran equipo que conformamos, he venido a pedir a Dios las fuerzas necesarias para continuar con este proyecto que los Rosaleños merecemos.

Solo resta el acompañamiento de todos ustedes para no volver atrás. pic.twitter.com/Oy5MGblmgZ

— Mariano Uset (@marianouset) 16 de junio de 2019