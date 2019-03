"Estoy desocupado desde que salí en libertad. Nunca nadie me dio trabajo por mi perfil, por el peso de mis antecedentes. Ya no robo más, hace seis años que salí", contó el hombre apostado con su carro de cartonero frente a la sede municipal. "Me viven mintiendo, me hicieron meter en un terreno y después me armaron una causa por usurpación", disparó.