Gabriel Katopodis, intendente municipal, estuvo reunido con familiares y allegados a Mauro Aquino, el joven acusado de cometer un robo en el municpio y que fue abatido por efectivos de la Policía, en el Barrio Carcova.

Luego de que la noticia fuera publicada en el Facebook del portal zonal San Martin Hoy, comenzó una catarata de rechazo a la acción del jefe comunal que visitó a los familiares del hombre asesinado.

Entre los comentarios más eñevados de tono se puede leer "se reúne con los familiares del chorro pero no con los ciudadanos que somos victimas día a día de los chorros". Mientras, otro comentario apunta: "Intendente; en su partido la mayoría somos gente de bien; reúnase con la gente buena, no con la del otro bando. Me parece que esta errando el camino".

En tanto, otro de los duros posteos hechos por otro de los habitantes del municipio puede leerse "así son todos los que se dicen llamar gobernantes populista, piensen bien para quienes gobernaron todos estos años".

La noticia fue compartida por varias personas y a la vez que también sumaba decenas de comentarios a favor y en contra de la visita de Katopodis a los familaires del joven ultimado.