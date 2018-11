El caso venía siendo denunciado en los medios locales de San Miguel pero en las últimas horas explotó en los medios nacionales. El empresario Oscar Fergonzi, dueño de la de la constructora Grupo 4 y precandidato a Intendente peronista por "Lealtad y Dignidad", fue denunciado por un numeroso grupo de vecinos que aseguran haber sido estafados en la compra de departamentos de pozo.

De acuerdo al relato de los damnificados, Fergonzi nunca les entregó los departamentos de pozo que en su mayoría ya fueron abonados. Además aseguraron que anteriormente entregó obras que tienen los terrenos embargados o en juicio, por lo que no se pueden escriturar. Hace años no avanzan sus obras, no entrega departamentos, no devuelve el dinero y sigue cobrando las cuotas bajo falsas promesas.

En los últimos días, las cámaras de Telenueve llegaron hasta el lugar y el notero Gonzalito Rodríguez entrevistó a las personas perjudicadas en la compra de inmuebles. En ese sentido, los daminificados indicaron que además de recibir "aprietes de sus patovicas", Fergonzi prometió devolverles el dinero con recursos insólitos, desde la entrega de montacargas hasta la construcción de jacuzzis en sus domicilios.

"Necesito seis meses para devolver todo lo que me piden", le contestó al excronista de CQC el precandidato a Intendente cuyo slogan de campaña paradójicamente reza: "Recuperemos lo perdido". De manera insólita, Fergonzi no se sonrojó al revelar durante la entrevista que hace 3 años y medio arracó su carrera política para "recuperar lo perdido en San Miguel". Gonzalito cerró la nota diciendo: "Es un personaje que me da lástima".