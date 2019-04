Una vecina de San Nicolás llamada Ana Paula Álvarez de Lasarte cuestionó a través de las redes sociales a un negocio gastronómico de Santa y explicó por qué no iba a volver al nuevo local inaugurado en Villa Constitución. "Me llama poderosamente la atención como un emprendimiento nuevo tenga a un empleado con síndrome de Down, sabiendo la cantidad de jóvenes que buscan su primer empleo o peor, jóvenes con familias, con hijos, le nieguen la oportunidad de tener un trabajo digno", comenzó diciendo.

"Supongo, y doy por sentado, que este sujeto tiene una pensión. Ahora, ¿por qué sacarle un puesto a una persona normal? ¿Será marketing publicitario por ser relativamente un nuevo proyecto y quieren mostrar que son inclusivos? No lo sé", escribió en su muro de Facebook, donde finalizó: "Por lo pronto, tanto yo como varias personas no compartimos su modalidad al contratar el personal. Dejan mucho que desear. En estas circunstancias, tanto mis amistades como yo y otras declinamos a asistir a un lugar así".

El texto fue compartido el 10 de abril desde San Nicolás, provincia de Buenos Aires y la mujer dirigió la publicación a The Sandwich Zone. El comercio que vende diversas variedades de sándwiches, le contestó a través de la misma red social. "Agradecemos a todos por el apoyo brindado a nuestro compañero de trabajo David Palomeque. Todo es más lindo cuando se hace desde el corazón", fue el texto que acompañó una foto con todos los empleados, incluido el joven con síndrome de Down.

"David es uno más, como cualquiera del equipo, pero que es un joven con mucho empuje siendo campeón de natación, además de practicar taekwondo, y formar parte de un grupo de folclore", explicó Germán, dueño del food truck y papá de una chica con discapacidad. El hombre también reveló que tras la viralización del escrito en Facebook, "los clientes nos escribieron para darnos apoyo frente al mensaje de esta chica y destacaron todo lo que aporta en el comercio". El hecho también generó el repudio del periodista Baby Etchecopar, quien le dedicó un editorial en su programa A24.