"Como todos me dicen es muy difícil comprobar un abuso a esta edad porque ya soy adulta, pero la verdad se tiene que saber, uno cuando es niño calla por ciertos temores que tenemos, le implementan el miedo, entonces pasan los años y uno sigue callando, pero ya no me callo más, ni por mi, ni por mis hermanos, ni por la memoria de mi hermano que ya no está", dijo Cintia en declaraciones a este medio.

La mujer radicó la denuncia el pasado miércoles, y afirmó que el edil del Frente Renovador abusaba de ella cuando tenía entre 7 y 13 años, mientras convivían en la casa de sus abuelos junto a sus hermanos.

También afirmó que el acusado - su tío- violaba a sus hermanos.

Cintia, además, contó: "Un día me cansé y me fui, me fui con mi papá, me cansé de esa situación en la casa de mis abuelos, salí del horror, porque para mi eso era un horror, él nos arruinó la vida, las posibilidades de estudio, de un montón de cosas, es irremediable lo que ha hecho".

Por otro lado, la mujer disparó contra el gremio de Camioneros, que Espíndola integra: "En el sindicato de camioneros, ahí esta toda la manzana podrida, eso es la corrupción que mueven, de cualquier manera a mi es lo que menos me interesa, a mi me interesa mi causa y luchar por lo mío, por mis hermanos, porque eramos cuatro y hoy ya somos tres (en alusión a un hermano que falleció)".

Desde este espacio no se pronunciaron sobre la denuncia, pero tampoco hicieron referencia concejales sampedrinos.