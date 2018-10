El director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Zinny, cuestionó a los líderes gremiales bonaerenses al marcar que, entre 2002 y 2018, "han hecho paro por 175 días, casi un ciclo lectivo entero".

El conflicto docente en la provincia aun no llegó a una resolución mientras que la última oferta del gobierno de María Eugenia Vidal llegó a un 30% de aumento salarial a octubre. Sin embargo el Frente de Unidad docente anticipó su rechazo y un nuevo paro de 48 horas.

"Se trata de la décima propuesta en 19 reuniones con los gremios", remarcó el funcionario bonaerense, en diálogo con La Once Diez, a la vez que explicó: "A nosotros nos parece una buena propuesta. Les propusimos volver a sentarnos en diciembre. Ahora hay que esperar y ver qué van a hacer ellos en los próximos días".

Al respecto de los 175 días de paro sumados en los últimos 16 año, dijo que "los chicos han perdido casi un ciclo lectivo" y apuntó: "Esa no es la manera de ponernos de acuerdo en temas que hacen a la calidad del sistema educativo”.

Y agregó: "Queremos seguir dialogando y que no hagan más medidas de fuerza. Nos parece que no tiene sentido seguir dejando a los chicos sin ir a clase", remarcó Sánchez Zinny, que calificó a los paros como medidas "que no fortalecen la escuela pública, sino todo lo contrario".