La pareja de ladrones que esta última semana ingresó a una vivienda y asaltó a dos jubiladas con un bebé en brazos en la localidad de Santa Teresita, fue detenida este jueves tras el aporte brindado por un vecino del barrio donde vivían.

Fuentes policiales señalaron que las dos mujeres de 80 y 84 años habían sido brutalmente golpeadas y torturadas tanto por la madre del niño como por el hombre, quienes desvalijaron la casa y fueron por las cámaras de seguridad de la propiedad al momento de fugarse.

“Me pegaban con una saña tremenda. Tengo chichones en la cabeza y me desfiguraron toda la cara. Calentaban un cuchillo con fuego y me lo ponían en la cara. No perdí el ojo de milagro”, había detallado Esther, una de las víctimas.

El terrible hecho ocurrió en una casa de la calle 44 y 4, donde los responsables del robo colocaron un felpudo debajo de la puerta para empujar la llave y así obtenerla para poder ingresar a la propiedad.