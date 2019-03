Daniel Scioli se burló de quienes plantean renegociar la deuda con el FMI. Dijo que es una mayoría los que sostienen eso, pero él indicó otra cosa: "Lo primero que hay que hacer es de sentido común, si no crecemos, si no cambiamos esas viejas recetas del pasado, de ajuste tras ajuste (que nos están llevando a esta agonía), no vamos a poder salir, entonces lo que hay que decirle al Fondo es: 'Cambiemos el programa'".

Y, en declaraciones televisivas agregó: "Acá tiene que haber un programa de crecimiento. Y hay que ver los términos del acuerdo".

En relación a su futuro, el ex mandatario provincial dijo: "Quiero ser Presidente porque estoy convencido de poder realizar un buen trabajo por el país. Mis ideas, mis planes, los tengo, para salir de esto, porque si no estamos llenos de diagnosticadores".