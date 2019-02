La intendente interina de Capitán Sarmiento, Irma Negri, se refirió al adelantamiento de la apertura de sesiones ordinarias a pocos días de "devolverle" el mando a su esposo Oscar Darío Ostoich, quien estuvo de licencia por problemas de salud.

La apertura de las sesiones en el Concejo Deliberante está prevista para este viernes 1 de marzo a las 19.00, donde a diferencia de los años anteriores, será ella la quien encabezará el acto y no su marido, quién asumirá sus funciones el lunes 3.

Negri confirmó que a raíz del pedido de aldelantar las sesiones, será ella quien lleve a cabo la apertura y no su marido, como lo viene haciendo hace 19 años. "Él tiene licencia hasta el día 3. Asique me tocará a mi hacerlo, repasando el trabajo de todas las áreas", dijo.

"Se podría haber esperado hasta la semana que viene que ya estaba mi marido, pero bueno, no me mortifica", señaló la Intendenta interina. "Si se adelantó la apertura de sesiones del HCD creyendo que me iba a perjudicar, a mi no", concluyó en delcaraciones a CShoy24.