En la campaña electoral de 2011, el primo del Presidente, que buscaba destronar a Enrique "Japonés" García del Municipio de Vicente López, se comprometió, por escrito, a que, si ganaba las elecciones, no permanecería en el cargo más de dos periodos. Jorge Macri resultó electo aquel año, y reelecto en 2015, por lo que este año debería no postularse, aunque todo hace prever que no cumplirá su promesa. De hecho, ya deslizó que pretende "que los vuelvan a elegir" en el distrito.