Por Christian Thomsen Hall

Periodista de LaNoticia1.com

El concejal de San Fernando y candidato a diputado nacional, Sebastián Salvador, dialogó en una entrevista exclusiva con LaNoticia1.com y se mostró “contento de poder representar al radicalismo en Juntos por el Cambio, que es hacia donde tiene que ir el país”. En ese sentido, aseguró que “no podemos volver al pasado de la década kirchnerista donde hubo corrupción, cepo, default y un cúmulo impresionante de subsidios que nos llevaron a hipotecar el país hasta hoy”.

El edil sanfernandino también reprochó la “pésima economía que también hubo en el kirchnerismo y que dejó 30% de pobreza”, aunque aclaró que en este Gobierno también hubo errores”: “Eso no se puede soslayar”. No obstante, remarcó que “si hay cosas importantes para destacar; como la apertura al mundo, la independencia de la justicia y el federalismo, con provincias que ahora cobran lo que tienen que cobrar sin venir a arrodillarse ante el presidente”.

Salvador también destacó el funcionamiento de la alianza de gobierno en la Provincia donde aseguró que “la UCR cogobierna junto con el PRO”. “Tenemos un vicegobernador, 40 intendentes, legisladores, presidentes de bloque, ministros, viceministros. Y eso llevó a que Cambiemos funcione de la mejor manera”, indicó el hijo del vicegobernador bonaerense, quien advirtió: “Eso no quita que también hemos tenido diferencias, pero las hemos discutido donde corresponde: Cara a cara y puertas adentro”.

El Presidente de la Unión Cívica Radical de San Fernando también habló de la designación del peronista Miguel Ángel Pichetto Pichetto como compañero de fórmula de Mauricio Macri Macri y sostuvo que “la decisión cayó muy bien y hasta fue promovida por dirigentes radicales”. “Nosotros en la convención nacional pedimos y votamos ampliar la base de sustentación de Cambiemos. Y esta designación amplía esas bases y aumenta las chances de ganar las elecciones”, aseguró.

Al ser consultado por LaNoticia1.com, Salvador indicó que a él “no le pesa” ser el hijo del vicegobernador y que por el contrario, siente “orgullo”. “Es cierto que siempre hay algunos cuestionamientos, pero yo no estaba vendiendo pizzas y me trajeron para ser diputado nacional. Vengo con una formación política de toda la vida, tengo mi propia impronta y compromisos sociales y culturales muy importantes en la región. Esta decisión de que sea candidato salió del seno del partido, no fue una decisión unipersonal de Daniel, y por eso estoy muy contento”, explicó.

Sebastián también se refirió a la gestión del Intendente Luis Andreotti, quien impulsa a su hijo Juan para sucederlo en el cargo. “En algunos sectores de la ciudad hay cierto cansancio de este Gobierno y piden una nueva manera de gobernar. Si bien esta gestión fue exitosa en algún momento, hay muchas cosas que nosotros le hemos marcado al Intendente, como el aumento excesivo de las tasas y otros temas referentes a la gestión que no hemos acompañado en el HCD”, señaló.

En esa línea, recordó que en el Concejo Deliberante “el oficialismo tiene una mayoría automática, no tiene necesidad de negociar con nadie y en consecuencia “no escucha a la oposición”. Por último, Salvador valoró a la postulante de su espacio, Agustina Ciarletta, al garantizar que “Juntos por el Cambio tiene una buena candidata a Intendente y una buena lista de concejales”. “Ahora se abre una posibilidad importante para sacar una buena cantidad de votos”, concluyó.