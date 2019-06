El Gobierno bonaerense señaló que la deuda provincial se redujo poco más de 600 millones de dólares respecto a diciembre de 2018. Fue a través de un informe, donde la cifra estimada del territorio fue de 11.959,2 millones de dólares, lo que significa una reducción de 625 millones respecto de los 12.584 informados a fin del año pasado.

Además, el documento indica que en el último trimestre hubo un descenso del 0,4% de la deuda con respecto al Producto Bruto Geográfico (PBG), que terminó en marzo en el 9,3%.

Las estadísticas fueron reveladas días más tarde del cruce entre Hernán Lacunza, actual ministro de Economía, y Axel Kicillof, precandidato a gobernador de Unidad Ciudadana, quien aseguró que la deuda provincial “no” se usa para “financiar gastos corrientes” porque “desde 2017 la Provincia tiene superávit corriente”. “Si no hubiera obra, no habría déficit. Si no hubiera déficit, no habría deuda. Entonces, la deuda es para hacer obras”, precisó.

El ex titular de la cartera, a la vez, había disparado: “Vidal se jactó de recuperar el fondo del Conurbano, pero esa plata no se usó en obras para las bonaerenses, se terminó utilizando para pagar intereses de la deuda en dólares que tomó su gobierno”, apuntó Kicillof en Twitter, donde instaló el hashtag “#LasDeudasDeVidal”, que utiliza con frecuencia.

La información oficial destacó que la deuda tuvo una baja interanual de 1.513 millones de dólares, pero aumentó 246.958 millones en pesos (y cerró en $ 518 mil millones), debido a la apreciación del dólar en el último año.

Varios de los vencimientos de la deuda se ubican en el mediano plazo (54,0%), seguidos por los vencimientos a largo plazo (28,3%) y a corto plazo (17,7%). Su 70,3% está conformada por Bonos Ley Internacional, mientras que los Bonos Ley Local significan el 19,1% del total. En tanto, los préstamos con agencias multilaterales de crédito, las deudas con el Gobierno Nacional y los préstamos OCDE representan respectivamente el 5,0%, 4,4% y 1,1%.