Lucía Merino, presidenta de la Sociedad Rural del municipio de General Dorrego, analizó la actualidad de la comuna y señaló que se sale de “un periodo corto de sequía”, pese a la “fuerte” lluvia caída a principio de año”. La titular evaluó el estado de los caminos rurales y consideró que habría que hacerse obras distintas al “mantenimiento habitual”.

“Estamos saliendo de un par de meses de falta de agua. Si bien la lluvia que cayó en enero fue fuerte, al haber sido tan de golpe no se pudo aprovechar, el suelo no pudo retener tanta agua porque hasta después de los primeros días de marzo fueron meses en los que no llovió”, señaló a Lanoticia1.com.

Merino explicó que “a fin del año pasado y a principio de este hubo caída del granizo que dañó bastante a la zona del noroeste del partido donde se vieron afectadas unas 8 mil hectáreas con cosecha de trigo y cebada como de maíz y sorgo que estaba por levantarse”. “Hubo campos en los que no quedó nada, la contra que tiene eso es que el maíz no rebrota. Lo afectado no sirvió para cosecha ni pasto”, subrayó.

En tanto, desde el punto de vista económico, la máxima autoridad de la Sociedad Rural de Coronel Dorrego planteó que “la carga tributaria es muy grande”. “Son impuestos que se superponen a lo municipal, provincial y nacional. La burocracia y la parte administrativa es la parte más complicada”, apuntó.

Al referirse a los caminos rurales, si bien sostuvo que “en general, están en buen estado” precisó que tras la lluvia de enero donde cayeron entre 100 y 180 milímetros de agua "hubo bastante daño en algunos y se los está tratando de restablecer, pero no hay grandes dificultades”.

Además, Merino remarcó que “entre los aspectos a mejorar se encuentra la necesidad de hacer alguna obra de infraestructura grande como trabajos de canalización, zanjeo o abovedado de los caminos”. “Es decir, un trabajo que vaya más allá del mantenimiento hecho normalmente para evitar que en las épocas con imprevistos climáticos no sea vea afectado el tránsito durante mucho tiempo”, subrayó.