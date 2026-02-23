El Senado se prepara a terminar esta semana el periodo de debate extraordinario, con dos encuentros en el recinto y un objetivo principal: Sancionar la reforma laboral, que volvió en segunda revisión de Diputados.

A su vez, la Cámara Alta buscará aprobar el Régimen Penal Juvenil, que entre sus puntos principales baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La modificación en la ley de glaciares también estará entre los temas.

Por otro lado, se intentará sancionar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, texto que tuvo una sorpresiva división dentro de Fuerza Patria.

