Semana clave en el Senado: Buscan sancionar la reforma laboral y la baja en la edad de imputabilidad
Los representantes de la Cámara Alta sesionarán jueves y viernes, en la previa de la apertura de sesiones ordinarias. Javier Milei quiere anotarse varios triunfos antes de su discurso en la asamblea legislativa.
El Senado se prepara a terminar esta semana el periodo de debate extraordinario, con dos encuentros en el recinto y un objetivo principal: Sancionar la reforma laboral, que volvió en segunda revisión de Diputados.
A su vez, la Cámara Alta buscará aprobar el Régimen Penal Juvenil, que entre sus puntos principales baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La modificación en la ley de glaciares también estará entre los temas.
Por otro lado, se intentará sancionar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, texto que tuvo una sorpresiva división dentro de Fuerza Patria.
