Como todos los años, la música clásica será la protagonista de la Semana Santa en San Isidro. Por undécimo año consecutivo, se realizará el Camino del Santo, un festival que reúne a célebres exponentes de este género musical en lugares emblemáticos del partido.

La actividad, organizada por la Subsecretaría de Cultura del Municipio con el apoyo del Grupo Asegurador La Segunda, se realizará del miércoles 28 de marzo al lunes 1 de abril, con entrada libre y gratuita, y tendrá la participación de la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional José de San Martín.

Los escenarios también serán los protagonistas de esta iniciativa. La Catedral, el Museo Pueyrredón (en Acassuso), la parroquia de San José y el Colegio San Juan el Precursor le darán el toque mágico a este festival que estará dirigido artísticamente por el maestro Francisco Varela y contará con la presencia de su antecesor, José Luís Juri.

PROGRAMACION

Miércoles 28 de marzo a las 21:00 en Iglesia San José (Diego Palma 215, San Isidro)

José Luis Juri y el Cuarteto de Cuerdas de la Universidad Nacional de La Plata interpretará el Cuarteto de Cuerdas en Fa mayor, de Maurice Ravel, y el Quinteto en Mib mayor Op. 44, de Schumann.

Jueves 29 de marzo a las 16:00 en Museo Pueyrredón (Rivera Indarte 48, Acassuso)

Sergio Feferovich y su orquesta de vientos ofrecerán Al Mundo en Clarinete, con fragmentos de música clásica y jazz, y de Strauss y Verdi a Glenn Miller y Bizet.

En caso de lluvia, se realizará en el Salón Papa Francisco del Colegio San Juan El Precursor (Gaboto 879, San Isidro).

Jueves 29 de marzo a las 21:00 en Colegio San Juan El Precursor, (Anchorena 419, San Isidro)

Uno de los coros más prestigiosos del país, el Grupo Vocal de Difusión, dirigido por Mariano Moruja, interpretará Alejandro Consolation I y su Signore, fa di me un instrumento de la tua pace; Félix Mendelssohn y su Opus 78 (tres salmos para coro a cappella), y Knud Nystedt con O crux. Luego, el segundo tramo tendrá a Francis Poulenc (Timor et tremor, Vinea mea electa), Z. Randall Stroope (Caritas et Amor), y a Zoltán Kodály (Jézus és a kufárok y Mátrai képek).

Viernes 30 de marzo a las 21:00 en Colegio San Juan El Precursor (Anchorena 419, San Isidro)

Tomás Ballicora (piano), Florencia Machado (mezzosoprano) y Sebastián Masci (violín) interpretarán en el primer segmento, Nacionalismo de las dos Orillas, a Julián Aguirre, Felipe Boero, Carlos Guastavino y Héctor Iglesias Villoud. La segunda parte, Obras de Compositores Españoles y Argentinos, será con la música de Xavier Montsalvatge, Manuel de Falla, Joaquín Turina y Fernando Obradors.

Sábado 31 de marzo a las 12:30 en la Catedral de San Isidro, Av. Del Libertador 16.200, San Isidro

El Ensamble Tempo Barrroco, dirigido por Fabrizio Zanella (fue violinista de la Orquesta Filarmónica del Teatro Colón y con conciertos en las principales salas europeas), interpretará a Bach con instrumentos de época, acompañado por los solistas Martín Oro (contratenor) y Diego Nadra (oboe), y el propio Zanella en violín. El programa, Adagio en Sol menor de la 1ra Sonata para Violín Solo BWV 1001, el Concierto para oboe y violín (BWV 1060 R) versión en Do menor, la Cantata BWV 54 “Widerstehe doch der Sünde”, el Aria Erbarme dich, mein Gott y la Suite Orquestal BWV 1068, en Do Mayor.

Sábado 31 de marzo a las 18:00 en Teatro del Viejo Concejo (9 de Julio 512, San Isidro)

Será el turno de jóvenes intérpretes. Este año será el turno de Lucas Brass (violoncello) y José Rocha (piano), y la música de Cassadó, Himdemith, Chopin, Tchaikovsky, Mendelssohn y Brahms.

Domingo 1 de abril a las 21:00 en Iglesia de San José, Iglesia San José, (Diego Palma 215, San Isidro)

La Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional José de San Martín, con la batuta de Mario Benzecry, irá de Preludio y jadeo del salteño Cuchi Leguizamón y el santafecino Virtú Maragno, a la Sinfonía no. 7 del austriaco Anton Bruckner, una de las figuras más relevantes del sinfonismo romántico y a quien Liszt alguna vez llamó “el buscador de Dios”.