Sergio Juárez tiene 36 años y se transformó en "el albañil del año" luego de que un vecino de Pilar publicó un video en Facebook que se volvió viral. Bajo ese título y luego de pedirle permiso para grabarlo, Sergio Adrian Ochnicki compartió la filmación en las redes sociales destacando la fuerza de voluntad de este joven oriundo de barrio Agustoni, en la zona norte del conurbano bonaerense.

El accidente ferroviario por el que perdió sus piernas ocurrió cuando apenas tenía 9 años. "Sergio iba agarrado de los estribos, el tren lo despidió y la formación lo pasó por arriba", comentó a LaNoticia1.com Andrea, su esposa quien lo acompaña hace 19 años. "Cuando yo lo conocí tenía medio metro de altura, porque en ese tiempo todavía no había podido conseguir las prótesis", recordó.

Aquel accidente en la estación Bella Vista, situada en el partido de San Miguel, le cambió la vida para siempre. "Cuando nos conocimos él caminaba de rodillas. Recién a los 24 años, después de cuatro años de hacer trámites, conseguimos las prótesis. Sin embargo, él se siente más cómodo sin ellas para andar y trabajar", comentó Andrea ante los micrófonos de este portal.

La mujer aclaró que Sergio no recibe ninguna ayuda por parte del municipio ni de la Provincia. "Lo único que tiene es su pensión de 7 mil pesos, que en este momento no alcanza para nada. Yo también trabajo por hora, pero tampoco nos alcanza, por eso él día a día sale a pelearla. Cuando no le sale nada de albañilería, carga su desmalizadora y va ofreciendo cortar el pasto", contó.

Acerca de la filmación del video y el cliente que publicó la filmación en Facebook, Andrea comentó: "Lo conoció de casualidad. Sergio siempre salía a trabajar hasta que un día, un muchacho también llamado Sergio, pasó por donde estaba mi mardio y le preguntó si podía ir a trabajar a la casa". Fue desde ese momento cuando ambos empezaron a relacionarse.

"Un día nos encontramos con que no teníamos ni un peso para comer. Estabamos desesperados. Entonces mi marido fue hasta la casa de este hombre para ofrecer una agujereadora. En ese momento, esta persona decidió ofrecerle trabajo en su casa. Ya hizo desde varios arreglos hasta contrapiso, carpeta y actualmente está haciendo colocación de cerámica", precisó la mujer.

Luego de la viralización del video, sus vidas tomó un giro inesperado. "Todo esto algo nuevo para nosotros. A Sergio lo llaman de todos lados para ofrecerle changas, hasta nos llamaron de Canadá diciéndonos que en noviembre va a venir una persona para hacerle una propuesta. Él dentro de todo está como en una nube, lo único que hace es salir a trabajar", señaló.

Andrea confesó que en su casa tienen un solo celular, porque "no hay presupuesto para tener un teléfono para cada uno". En ese sentido, explicó que "por lo general soy yo quien se encarga de recibir todos los llamados y pasarle los mensajes. El teléfono no para sonar también con gente que llama para agradecer por su ejemplo y por la motivación que despierta en otras personas".

En cuánto a la principal ayuda que necesita Sergio, Andrea remarcó: "Las necesidades son muchas, pero a él lo que le interesa es alcanzar tener una camionetita para poder llevar sus herramientas de trabajo. Por desgracia, en la bici no puede llevar todos los materiales que necesita para una obra. A veces hasta hace varios viajes para poder llevar todos los elementos de trabajo".

Cabe remarcar que la semana que viene, Sergio terminará con los trabajos dentro de esa vivienda y según comentó su mujer, "ya estará disponible para realizar tareas en una nueva obra". Todos aquellos que quieran contar con sus servicios, pueden llamar al 011-2894-2017, donde podrán comunicarse con este hombre, quien generó admiración en las redes sociales.