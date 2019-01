Sergio Mass confirmó que será candidato a presidente en las próximas elecciones y descartó una alianza con Cristina Fernández de Kirchner en la que ella sea candidata a presidenta y él a gobernador bonaerense.

En una entrevista con Infobae aseguró: "Voy a ser candidato a presidente y quiero ser el presidente de la Argentina del crecimiento para salir de este fracaso". El líder de Frente Renvovador consideró que Cambiemos fracasó en su gestión, tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires.

El exintendente de Tigre destacó la figura de Roberto Lavagna, aunque evitó dar definiciones respecto de si su candidatura presidencial anula la del exministro de Economía.

"Lo más importante que está haciendo es ayudarnos a mostrar que en la Argentina hay alternativas, que podemos ir para adelante", dijo y agregó: "Con Lavagna vamos a ser parte de la solución a los problemas de la Argentina".

Massa dijo que "falta" todavía para que haya definiciones respecto de si competirá en internas con el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, quien también anunció su candidatura presidencial.

Sí fue enfático cuando le preguntaron sobre un eventual acuerdo con el kirchnerismo: "Nosotros estamos construyendo una alternativa", señaló y agregó: "Los límites no los impongo yo los impone la gente".

"Hace tres elecciones que vengo recorriendo un camino distinto. Vengo siendo claro, no en lo que digo, en lo que hago. Tener una alternativa supone tener un candidato que le gane en segunda vuelta a Macri, no que pierda. ¿Fui claro? Porque la Argentina que viene no se construye ni con nostalgia ni con revancha", definió.