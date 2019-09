Un grupo de juninenses se convocó para cantar y bailar la canción que pasó las fronteras de la Ciudad de Buenos Aires con el lema "Macri ya fue / Vidal ya fue / Si vos querés / Larreta también", modificando este último por el de Pablo Petrecca, intendente de Junín que va por la reelección con Juntos por el Cambio.

La letra y música es de "Sudor Marika". Este es un fragmento:

"Ya no llego a pagar el alquiler; No se qué hacer, no se qué hacer; Todo el día laburando y laburando; Encima subo al bondi y me están precarizando

¿Y qué me importa a mí la bicisenda?; Mientras haya hambre en el país esa es la urgencia; La alegría es del pueblo y va a volver; por eso en Octubre ya sabes lo que hay que hacer.

Macri ya fue; Vidal ya fue; Si vos querés, Petrecca también" (en la original, es Larreta, por el Jefe de Gobierno porteño)

En el caso de Buenos Aires, la primer convocatoria fue en la calle Corrientes. Al paso de la cumbia, luego se sucedieron otras convocatorias para apoyar al candidato porteño del Frente de Todos, Matías Lammens.

Ahora cruzó la frontera al interior bonaerense. Este domingo militantes y vecinos se reunieron en esta cruzada opositora en la plaza 25 de mayo bajo el esquema de un "flashmob", una acción donde una multitud se reune convocada por redes sociales y esporádicamente, tras el motivo que la convoca, se dispera.

Petrecca obutvo en las PASO del 11 de agosto 23.268 votos (39,99%), siendo la lista más votada, mientras el Frente de Todos, donde hubo dos listas y se impuso Mario Meoni que será finalmente el candidato, obtuvo 29.532 votos (50,76%), convirtiéndose en la fuerza más votada.