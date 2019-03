En la apertura de sesiones, el Jefe de Estado "habló muy poco de educación, diciendo que había un montón de programas falsos. Porque han destruido un montón de programas. Rompieron el programa de formación docente. No hay más teconologías en las escuelas; prometio 3 mil jardines y no hizo ninguno; destruyó un derecho, que es la paritaria nacional docente. Los docentes perdieron 15% de poder adquisitivo en 2018", disparó el ex Ministro de Educación de la Nación.