Una joven de 25 años, identificada como Agustina Soledad Rodríguez, permanece internada en grave estado tras ser víctima de un brutal ataque con un ácido en su casa de la localidad de Pablo Podestá, partido de Tres de Febrero.

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El violento episodio ocurrió el pasado jueves (26 de agosto), cuando un hombre se presentó en la vivienda bajo el pretexto de entregar un pedido a nombre de la damnificada. Al abrir la ventana para atenderlo, el agresor le arrojó un líquido corrosivo que impactó directamente sobre su rostro, cuello y pecho.

La joven atacada trabaja como manicura y es madre de una niña de tres años. "Mi hermana es una chica sana. Nunca se metió con nadie", manifestó Jazmín en su cuenta de Facebook para pedir la colaboración de los vecinos. "Por favor, necesitamos saber quién fue, necesitamos justicia", escribió la hermana en sus publicaciones bajo el lema "Todos por Agustina".

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Debido a la gravedad de las quemaduras, debió ser trasladada de urgencia y quedó alojada en terapia intensiva en el Hospital Bocalandro, de Loma Hermosa.

Su hermana Jazmín confirmó públicamente que Agustina tiene el 32% de su cuerpo comprometido por la agresión. Los médicos advirtieron que existe un alto riesgo de que las lesiones afecten de forma permanente su vista y sus pulmones.

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Tras cometer el ataque con ácido, el delincuente logró escapar de la escena y permanece prófugo. La causa judicial quedó en manos de la fiscal Diana Mayko, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7 del Departamento Judicial de San Martín.

Por el momento, el expediente de la investigación penal preparatoria se encuentra caratulado de manera preventiva como “lesiones graves” y se intenta determinar el móvil de la agresión.