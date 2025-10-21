En la recta final de la campaña para las elecciones legislativas, el candidato Jorge Taiana recordó que los 80 años del 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista, “señalan un camino y una tarea" con “pasos hacia adelante”.

En ese sentido, el excanciller dijo desde la sede del Partido Justicialista de Zárate, junto a su presidente, Leandro Matilla, la diputada Agustina Propato, dirigentes justicialistas y gremiales, militantes y vecinos, que “no se resuelve todo de un día para el otro, pero sí existe un camino que es, obviamente, primero, la unidad. Sin unidad no se puede triunfar el canal de nuestra fuerza.”

El candidato también sostuvo que “para construir un programa que transforme la Argentina en el 2027, vamos a tener que hacer una unidad mucho más amplia, con otros partidos y otras fuerzas sociales y económicas, con sector industriales, productivos, del campo y del comercio”.

“Vamos a tener que hacer un frente realmente sólido ¿por qué? porque no podemos fracasar”, concluyó.

