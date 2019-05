Solá cuestionó no sólo los puntos del acuerdo que propone Macri a la oposición, sino la forma: "Es 'firmen' políticas concretas que el gobierno no ha podido llevar a cabo, no hay diálogo".

En ese sentido, agregó: "Muchos sienten una extorsión, y sienten que a cualquier cosa tienen que decir que sí y parecer amigables (para ir contra la desunión)".

Por otro lado, el legislador, en declaraciones televisivas se refirió a las políticas económicas de Cambiemos y las últimas medidas: "Para Macri levantar el consumo es levantar a la bestia. ¿Por qué ahora aplanó las tarifas? ¿Por qué no las atan entonces a la evolución de los salarios?", se preguntó.

De cara a los próximos comicios, Solá dijo: "La gente mira las elecciones con esperanza de cambio. Hay mucha demanda de certidumbre".