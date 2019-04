El legislador Solá criticó el paquete de medidas lanzadas por Mauricio Macri, que entraron en vigencia este lunes con variadas dificultades. Le apuntó al Ministro de Economía Nicolás Dujovne, quien dijo que el acuerdo se trataba de un pacto entre caballeros en referencia a que iba a haber escasos controles sobre el congelamiento de precios. Al respecto, el Diputado dijo: "No hay pacto de caballeros, hay hambre".

Y sentenció: "Si gana Macri vamos a ser Venezuela", en referencia a la disparada de la inflación pero también a los desasbatecimientos que se vienen padeciendo en las góndolas.

Asimismo, dijo que hay que hacer lo contrario a lo que hizo el Gobierno. "Macri ha fomentado la grieta. No le importa ser mayoría cuando gobierna le gusta ganar por balotaje. No tiene pueblo. No tiene la calle", sostuvo en declaraciones televisivas.

Por último, con respecto a las elecciones, señaló: "No hay que descansar sobre el 'Cristina gana'. Sigo queriendo ser Presidente".