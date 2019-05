Tras la votación de la cámara de Diputados bonaerense donde se aprobó la licencia extraordinaria del presidente de ese cuerpo, Manuel Mosca, asumió en su lugar la suplente que figuraba en la lista de 2015, Soledad Dibetto.

Es la esposa de Ramio Ortiz, Director Ejecutivo Local de la U.G.L. XXX Azul del PAMI y excandidato a intendente de ese distrito por Cambiemos. Estuvo acompañándola esta tarde en el reciento cuando prestó juramento.

Dibetto es artista plástica y comparte sus cuadros de arte "abstracto" en las redes sociales donde se muestra pintando y también los ofrece para que se los compren. Además publicó que también estuvieron en exposición en un hotel y una casa de yoga. De todas formas en el bloque de Cambiemos recién la están conociendo.

Su esposo, el funcionario de Pami, es oriundo de la ciudad de Buenos Aires donde también se recibió de abogado. Pero hizo la primaria y la secundaria en Azul donde también vivió muchos años.

En su biografía cuenta que en 2008 decidió sumarse "al equipo de Mauricio Macri". "No vengo de la política pero creo que la mejor manera de cambiar las cosas es involucrándose", cuenta. Y agrega: "Todos tenemos algo que aportar, no podemos resignarnos a que los mismos de siempre nos gobiernen. Me animé a participar porque quiero al Partido de Azul todo y quiero que los azuleños vivan tranquilos y tengan la posibilidad de elegir lo que quieren para su futuro".