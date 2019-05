La senadora nacional Cristina Kirchner sorprendió al anunciar que le pidió a Alberto Fernández, exJefe de Gabinete durante el gobierno de Néstor Kirchner y parte del suyo, que sea candidato a presidente de la Nación y ella acompañándolo como candidata a vicepresidenta.

"Nunca me desvelaron los cargos políticos ni tampoco fueron mi principal motivación, tal vez porque pertenezco a una generación que no buscaba un lugar en las listas sino en lugar en la historia", dijo la expresidenta en un video con su voz en off publicado en redes sociales.

"La expectativa o la ambición personal tienen que estar subordinadas al interés general.

Ese principio siempre remanido y repetido, y tantas veces incumolido del peronismo, de: Primero la patria, segundo el movimiento, y por último los hombres". Bueno ... creo que es hora de hacerlo realidad de una vez por todas. Y no solo con palabaras sino también con los hechos y, sobre todo, las conductas. En este casi sería: "Primero la patria, segundo el movimiento y por último una mujer", asegura para anunciar: "Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos, él como candidato a presidente y yo como candidata a vice, para participar en las próximas P.A.S.O."

El exjefe de Gabinete se reconcilió con la senadora tras estar en el Frente Renovador, junto a Sergio Massa, y luego ser jefe de campaña de Florencio Randazzo en las últimas elecciones.

"Alberto, a quien conozco ya desde hace más de 20 años, y es cierto, con quien tuvimos también diferencias. Tan cierto como que fue Jefe de Gabinete de Néstor durante toda su presidencia y lo vi, junto a él decidir, organizar, acordar y buscar siempre la mayor amplitud del gobierno, en momento muy difíciles pero estos que estamos viviendo los argentinos y las argentinas son realmente dramáticos", sostuvo.

Y agrega: "Y esta fórmula que proponemos estoy convencida que es la que mejor expresa lo que en este momento se necesita para convocar a los más amplios ssectores sociales y políticos, y económicos también. No solo para ganar una elección sino para gobernar. Que quede claro: se va a tener que tratar de gobernar una Argentina otra vez en ruinas, con un pueblo otra vez empobrecido".

"La coalición que gobierne deberá ser muchos más amplia que la que haya ganado las elecciones. Estoy convencida que este es el mejor aporte que le puedo hacer a mi país. Se los dije días pasados en la sede del Partido Justicialista. Los dirigentes debemos dejar de lado las ambiciones y las vanidades personales y yo estoy dispuesta a aportar desde el lugar que pueda ser más útil. Tal vez, ese día cuando dije eso, algunas pensaron que era una de las tantas fórmulas del rigor. Tan naturales, tan presentes siempre, en todo encuentro político, pero no es así", añade.