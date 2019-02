La dirigente Margarita Stolbizer (GEN) aseguró que le generan "entusiasmo" los "espacios que no sean ni Cristina (Fernández de Kirchner) ni (Mauricio) Macri", y sostuvo que si bien Alternativa Federal "es claramente peronista", se puede pensar una coalición electoral con la opción progresista que su partido busca construir junto al socialismo y Libres del Sur.

"No descarto de ninguna manera que esto en algún momento pueda confluir, pero no incorporándonos nosotros a este armado con el que no tenemos mucho que ver, sino en una coalición electoral. Por supuesto que es factible, hay que esperar", aseveró la exdiputada en declaraciones formuladas esta mañana a radio Continental.

La exlegisladora oriunda de Morón participaba de un Encuentro progresista en Rosario con su partido, el socialismo y Libres del Sur junto al gobernador santafesino, Miguel Lifschitz, y respondió de esa manera cuando fue consultada sobre el lanzamiento del espacio Alternativa Federal con un acto eb Mar del Plata, y del que participaron el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, entre otros.

Stolbizer ya fue aliada del peronismo - fue candidata a senadora por Un País con Massa - en la última elección con un magro tercer puesto lejos de los puestos competitivos.