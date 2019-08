La exdiputada Margarita Stolbizer, que apoya a Roberto Lavagna y a Eduardo Bucca para presidente y gobernador respectivamente, manifestó que de haber habido un sistema que permitiera el balotaje en la elección bonaerense "probablemente" hubiera llamado a votar por María Eugenia Vidal.

Stolbizer consideró "muy preocupante" el resultado a la elección de gobernador en las PASO donde se impuso por amplio margen Axel Kicillof. "Nunca pensé que iba a haber una diferencia así. También recoge lo que ha hecho de ella un gobierno nacional que ni siquiera supo darle a ella la oportunidad para una competencia", en referencia al desdoblamiento electoral. "La abandonaron desde el gobierno nacional", remarcó.

"Tengo una visión crítica de la gestión más allá que tengo sobre ella una consideración personal mejor que la tengo del gobierno nacional", aseguró sobre su buen vínculo con Vidal.

Consultada por sobre si llamaría a votar por la gobernadora en octubre, dijo: "No puedo llamar a votar por ella porque tengo que ser leal con el candidato que apoyo que es Bucca. Ella lamentablemente no tiene un balotaje, si tuviera un balotaje, probablemente sí."

Por otro lado, en diálogo con Radio Nacional, Stolbizer reprochó a la actual administración que "cualquier gobierno que viniera después del kirchnerismo, debió ser extremadamente prolijo y transparente, y este gobierno no lo fue."

"Ahí hay que encontrar las explicaciones de por qué, pese a todo, puede volver el kirchnerismo a gobernar. Mucha gente además de sentir que este gobierno no dio respuestas en materia económica, se instaló la idea de que todos son iguales, que la falta de transparencia en la gestión es igual con unos y con otros."

Ante los problemas económicos de la clase media, actor fundamental para que Alberto Fernández sea el más votado, apuntó a que "hay una ficción con creer que con los otros podían estar mejor. Lo votaron a Macri porque realmente podía dejar atrás al kirchnerismo. Hicieron las cosas tan mal que ni siquiera pdieron cumplir esta promesa".

Por último, también dedicó una crítica a su exaliado, el candidato a diputado del Frente de Todos, Sergio Massa. "Hace tiempo no me ilusiono con los políticos. Hice un acuerdo con él, del que no me arrepiento, e hizo una campaña conmigo diciendo que iba a meter preso a los corruptos y ahora está en una lista con los corruptos."