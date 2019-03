"Cristina (Fernández de Kirchner) puede dar jaque mate sin mover pieza", dijo Federico Storani, uno de los radicales díscolos de la alianza Cambiemos.

Y explicó: "Si ella hiciera el renunciamiento histórico, su masa de votantes, un núcleo duro importantísimo, ¿adónde va? A Macri no. A un tercer espacio que pueda consolidarse de acá a junio".

En ese sentido, sostuvo, en declaraciones televisivas, que si la ex Jefa de Estado no se presenta a elecciones, Mauricio Macri sería derrotado en octubre (o en un hipotético balotaje) ya que el votante kirchnerista seguramente no votará por Cambiemos.

Antes, Storani había dicho: "No creo que Macri sea el mejor candidato, por eso estoy pidiendo que nos abran las PASO". A su vez, expresó el apoyo a Lavagna y aseguró que "Losteau también sería un buen candidato".