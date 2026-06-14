El Honorable Concejo Deliberante de Chivilcoy aprobó por mayoría un proyecto de repudio ante una posible reducción de los beneficios del régimen de Zona Fría, que alcanza a usuarios del servicio de gas natural. El único bloque que votó en contra fue La Libertad Avanza–PRO.

Ads

La iniciativa generó un extenso debate en el recinto y expuso fuertes diferencias entre los bloques, según publicó el medio local De Chivilcoy.

El concejal de Frente Patria, Ezequiel Caselles, defendió el proyecto y advirtió sobre el impacto que tendría una eventual reducción del beneficio en la ciudad.

Ads

Puede interesarte

“En Chivilcoy tenemos casi el 70% de la comunidad con acceso al gas natural, por lo que serían aproximadamente 50.000 habitantes los que se verían afectados en la reducción de ese subsidio, en una situación donde las mayorías están siendo afectadas directamente en su poder adquisitivo”, señaló.

Desde La Libertad Avanza–PRO, el concejal Juan Ignacio Felice rechazó la iniciativa y sostuvo que los subsidios deben estar focalizados en los sectores que realmente los necesitan.

Ads

En esa línea, afirmó que el esquema vigente ya contempla beneficios para jubilados, personas con discapacidad, veteranos de Malvinas y hogares con ingresos de hasta tres canastas básicas totales, estimadas en alrededor de $4.400.000.

Puede interesarte

“Hoy en día en la ciudad de Chivilcoy muchísimas personas que sí pueden pagar por el servicio de gas sin subsidios no lo están haciendo porque están subsidiadas”, expresó.

Además, planteó que el costo del sistema recae en otros sectores del país: “Lo que uno no paga del servicio de gas, alguien más lo está pagando. En este caso, personas que viven en el norte del país”, agregó.

Ads

Y cerró con una definición política: “Privilegio es que alguien que puede pagar no lo esté haciendo”.