"Hemos tomado la decisión de no avanzar en el IVA, por lo tanto eso ya queda fuera de discusión", dijo el legislador.

"No tenemos problema en sacar lo del IVA. No planteamos un congelamiento de tarifas", sino que "nos parece lógico que si la tasa de inflación va a estar cerca del 20 por ciento, el aumento de tarifas de este año no sea tres o cuatro veces más alto", sostuvo Kosiner.

El Diputado, además, admitió: "Estamos dispuestos a modificar muchas cosas", y puso como ejemplo la decisión de cambiar un artículo para no vulnerar la ley en lo referente a las cargas que cobran las provincias, e insistió en que los diputados que trabajan en la iniciativa están “acomodando el proyecto para generar el menor costo posible".