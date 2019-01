Tras la llegada de Uber a la ciudad de Mar del Plata y otras ciudades del territorio bonaerense, la aplicación que permite al usuario pedir un remis a través de un celular podría llegar a la localidad de Junín. Desde el Sindicato de Taxis local salieron a advertir que hay “preocupación” en el sector.

“Este emprendimiento es prácticamente ilegal, y sabemos que está intentando instalarse en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. En Mar del Plata y La Plata hay mucha resistencia y en Buenos Aires aún la siguen peleando”, señaló Roberto Salcedo, del Sindicato de Taxistas de Junín.

En declaraciones al diario local La Verdad, el dirigente explicó que en 2017 se presentó esta incertidumbre en el Ejecutivo. “A principios del año pasado, ante esta preocupación, presentamos un petitorio en la Municipalidad que constaba de dos puntos: uno era sacar el cálculo de la tarifa mediante la tabla de Fadeeac (Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas), y no se logró. El otro era la preocupación que teníamos, y seguimos teniendo, con Uber”, explicó.

Y agregó: “En la oportunidad, nos respondieron que no es una aplicación reconocida por la Provincia y lo prohíbe, pero ya está pasando y Junín no sería la excepción”.

Además, Salcedo planteó que Existe “temor” desde los conductores de taxis locales que desde el Municipio de Junín no haya un eventual “respaldo”.

“Tememos que el Municipio no nos respalde como corresponde, a pesar de la ley provincial. Uber trabaja con capital ajeno, no tiene autos ni choferes, mientras nosotros para conducir el taxi tenemos que cumplir varios requisitos municipales. Estamos en estado de alerta y, además, no olvidemos que cuando se instale el transporte público también incidirá en nuestra actividad. No tenemos la situación fácil, porque estamos en estado crítico en lo económico”, puntualizó”, enfatizó.