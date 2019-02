El Turismo Carretera comienza su actividad oficial en menos de siete días y casi confirmado su calendario oficial,debido a que hay tres circuitos en discusión. Uno fue descartado (Olavarría) y otros dos están en el centro de la duda: La Pedrera (San Luís) y Oscar y Juan Gálvez (Buenos Aires).

Fuentes de la ACTC confirmaron a Lanoticia1.com que “aún restan asegurar las fechas sobre si se correrá o no tanto en el Autódromo La Pedrera o Buenos Aires”. “Todavía no hay nada confirmado y esta semana habrá noticias”, afirmaron.

Hasta el momento, lo certero es que los motores de los TC comenzarán a rugir el próximo domingo en el autódromo de Viedma, en la provincia de Río Negro. Así se pondrá en marcha la temporada 2019 conformada por 15 fechas, de las cuales sólo restan saber en qué escenarios se correrá el 8 de septiembre y el trazado donde será la final de este año. Entre los circuitos confirmados tampoco aparece el Autódromo Roberto Mouras, de la ciudad de La Plata.

Tras 12 años, Olavarría se queda sin TC

La ACTC (Asociación Corredores Turismo Carretera) y la gente de Olavarría no llegaron a un acuerdo y se cayó la fecha prevista para el 8 de septiembre. Ezequiel Galli, el intendente local, y Hugo Mazzacane, el presidente de la Asociación Corredores Turismo Carretera, y Juan Traversa, el presidente del Auto Moto Club Olavarría (AMCO) no llegaron a un acuerdo y la categoría quedó descartada para el autódromo Hermanos Emiliozzi luego de no tener un resultado.

Nuevas presentaciones de equipos

Durante el último fin de semana, tres equipos del TC presentaron los nuevos diseños de sus autos: Mauricio Lambiris (Ford), Guillermo Ortelli (Chevrolet) y Juan Martín Trucco (Dodge)