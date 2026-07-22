Un padre y su hijo vivieron momentos de terror durante un violento intento de robo en Mar del Plata, donde dos motochorros los amenazaron de muerte para quedarse con la camioneta en la que viajaban. La víctima resistió el asalto y los delincuentes finalmente escaparon. Toda la secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad.

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El hecho ocurrió el martes por la mañana en el barrio Los Pinares, en la zona de las calles San José de Calasanz y Concepción Arenal, según informó el portal local 0223.

#MardelPlata "Te mato al nene, a mí no me importa nada": estremecedor intento de robo de un menor a un vecino



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Las imágenes muestran cómo los delincuentes llegaron a bordo de una moto. El acompañante descendió, abrió la puerta del conductor e intentó obligarlo a bajar del vehículo.

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En medio del asalto, lanzó una escalofriante amenaza: "Te mato al nene. Dejá la posición ahí", mientras exigía que entregara la camioneta.

Lejos de ceder, el conductor permaneció dentro del habitáculo. Entonces el delincuente volvió a intimidarlo: "¡Te pego un balazo! A mí no me importa nada. No me importa nada. Te doy un balazo".

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Mientras resistía el robo, el hombre comenzó a pedir ayuda a un vecino para que llamara a la Policía. En medio de la tensión, el menor que viajaba con él descendió de la camioneta y se produjo un forcejeo junto a la puerta del vehículo.

Al advertir que no lograrían concretar el robo, el atacante regresó hasta la moto, donde lo esperaba su cómplice, y ambos escaparon del lugar.

Tras la fuga, el conductor descendió de la camioneta y corrió algunos metros detrás de los delincuentes, mientras varios vecinos salían de sus casas alertados por los gritos.

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Hasta el momento no trascendió si los motochorros alcanzaron a sustraer algún objeto de valor ni tampoco si fueron identificados o detenidos. La investigación continúa y el video del intento de robo podría ser una prueba clave para dar con los responsables.