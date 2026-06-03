La localidad de Temperley, en el partido de Lomas de Zamora, continúa conmocionada por el femicidio de Noelia Carolina Romero, una mujer de 30 años que alcanzó a comunicarse con el 911 para denunciar que estaba siendo retenida por su pareja dentro de su propia casa.

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El hecho ocurrió el sábado por la tarde en una vivienda ubicada sobre la calle Lavalle al 1700. Según la reconstrucción realizada por los investigadores, la víctima logró alertar a los operadores de emergencias con un desesperado pedido de ayuda: aseguró que su novio la tenía cautiva y que no podía salir del domicilio.

Tras recibir el llamado, efectivos de la Policía Bonaerense se dirigieron al lugar y escucharon gritos provenientes del interior de la vivienda. A partir de ese momento se inició una negociación con el agresor para intentar que liberara a la mujer, mientras se solicitaba la intervención de la fiscalía.

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Sin embargo, los intentos por resolver la situación no tuvieron éxito. Finalmente, y con autorización judicial, los policías ingresaron a la propiedad a través de los techos y por un acceso trasero. Al entrar se encontraron con una escena dramática.

Segun publicó Infobae, Romero había sido atacada con un cuchillo y presentaba múltiples heridas de arma blanca en el pecho y el cuello. Los médicos constataron que ya había fallecido.

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El principal acusado es Tomás Adrián Núñez, también de 30 años y pareja de la víctima. De acuerdo con la investigación, tras cometer el crimen intentó quitarse la vida provocándose cortes en el cuello y en las muñecas con la misma arma utilizada en el ataque.

El sospechoso fue trasladado bajo custodia al Hospital Gandulfo, donde recibió atención médica y quedó internado fuera de peligro. Una vez recuperado, deberá ser indagado por la Justicia.

Fuentes judiciales señalaron además que Núñez registraba una denuncia previa por violencia de género realizada por una expareja. Los investigadores analizan si existían antecedentes de violencia en la relación con Romero y continúan tomando testimonios para reconstruir las horas previas al crimen.

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La causa quedó a cargo de la fiscalía especializada en violencia de género de Lomas de Zamora, que investiga el caso como homicidio agravado por el vínculo y mediando violencia de género.

Mientras avanza la investigación, familiares y allegados de Noelia Romero reclaman justicia por un crimen que volvió a poner en evidencia la gravedad de la violencia contra las mujeres.