SOBRE LA UNIDAD NACIONAL:

"El 10 de diciembre de cada año no es un día cualquiera en nuestra memoria. Ese día celebramos el momento en el que la Argentina toda sepultó la más cruel de las dictaduras que debimos soportar".

"Desde la humildad con la que escucho y desde la esperanza que millones de compatriotas expresaron en las urnas, vengo a convocar a la unidad de toda la Argentina".

"Ha llegado la hora de abrazar al diferente".

"Hoy más que nunca es necesario poner a la Argentina de pie como condición necesaria para poder avanzar".

"Tenemos que superar el muro del rencor y del odio, el muro del hambre y el muro del despilfarro de nuestras energías productivas. Estos muros, y no nuestras ideas distintas, son la que nos dividen en este momento histórico".

"Nadie sobra en nuestra Nación. Ni en su opinión, ni en sus ideas, ni en sus manifestaciones".

"Apostar a la fractura y a la grieta es apostar a que esas heridas sigan sangrando. Actuar de ese modo sería lo mismo que empujarnos al abismo".

"Quiero ser el Presidente capaz de descubrir la mejor faceta de quien piensa distinto a mí".

SOBRE LA POBREZA Y EL DESEMPLEO:

"Hay que comenzar por los últimos para poder llegar a todos".

"Los marginados y excluidos de nuestra Patria no solo necesitan que le demos un pedazo de pan. Necesitan ser parte y ser comensales en la misma mesa".

"No le daremos tratamiento parlamentario al presupuesto nacional proyectado por el gobierno saliente para el ejercicio 2020".

"Un presupuesto adecuado solo puede ser proyectado una vez que la instancia de negociación de nuestra deuda haya sido completada".

"Para poner a la Argentina de pie el proyecto debe ser propio e implementado por nosotros. No dictado por nadie de afuera con recetas que ya han fracasado".

SOBRE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y EL FMI

"El gobierno que acaba de terminar su mandato ha dejado al país en una situación de virtual default".

"Vamos a encarar el problema de la deuda externa. No hay pagos de deudas que se puedan sostener si el país no crece. Tan simple como esto: para poder pagar hay que crecer primero".

"Seriedad en el análisis y responsabilidad en los compromisos que se asumen para que los más débiles dejen de padecer. Bajo esas premisas asumiremos toda la negociación de nuestra deuda".

Los acreedores tomaron un riesgo al invertir en un modelo que ha fracaso en todo el mundo, queremos resolver el problema y necesitamos que todas las partes trabajen responsablemente".

SOBRE POLÍTICAS DE HÁBITAT:

"Vamos a desarrollar un ambicioso plan de desarrollo del hábitat y de la vivienda. Es inadmisible que en pleno siglo XXI haya argentinos sin un techo para guarecerse".

SOBRE LA SALUD:

"Vamos a restituir el Ministerio de Salud para devolverle a la Argentina una política sanitaria basada en la calidad, el acceso, la equidad y el talento humano".

"La desatención que en estos años ha padecido la salud argentina está a la vista. Enfermedades que creíamos desterradas han vuelto a aparecer entre nosotros".

"Vamos a declarar la emergencia sanitaria, los argentinos van a volver a tener derecho a una atención de salud de calidad".

SOBRE EL RECLAMO POR MALVINAS:

"No hay más lugar para colonialismos en el siglo XXI".

"Estamos orgullosos de tener Fuerzas Armadas comprometidas con la democracia".

SOBRE LA JUSTICIA:

"Hoy vengo a manifestar frente a esta asamblea y frente a todo el pueblo argentino un contundente nunca más: ¡Nunca más!".

"Nunca más a una Justicia contaminada por servicios de inteligencia. Nunca más una Justicia contaminada por operadores judiciales. Por procedimientos oscuros y linchamientos mediáticos".

"Propiciaré una reforma del sistema federal de Justicia".

SOBRE LA INSEGURIDAD:

"En los próximos días enviaré al Congreso un proyecto para impulsar nuevas medidas de prevención en delitos".

"Debemos escapar a la lógica del gatillo fácil y justificar las muertes por la espalda".

DERECHOS DE LAS MUJERES:

"Haré todos los esfuerzos para que estén en un primer plano los derechos de las mujeres"

"Ni una menos debe ser una bandera de toda la sociedad y de todos los poderes de la República. Es el deber del Estado reducir drásticamente la violencia contra las mujeres hasta su total erradicación"

"En nuestra Argentina hay muchos sufrimiento por los estereotipos, los estigmas, por la forma de vestirse, el color de la piel, por el origen étnico, el género o la orientación sexual. Abrazaremos a todos quienes sean discriminados"

PRENSA INDEPENDIENTE:

"Necesitamos de medios vibrantes, comprometidos con la información de calidad"

"Haremos una reformulación en lo que ha sido el suministro de la pauta. La administración que hoy terminó gastó un monto total de $9.000 millones en propaganda oficial. Un despropósito en un país con hambre "

"Queremos una prensa independiente del poder, e independiente de los recursos que la atan al poder, por eso vamos a reorientar el presupuesto destinado a publicidad del Estado bajo otros criterios"

EDUCACION:

"No descansaremos hasta que un niño en una zona rural tenga el mismo acceso a una educación transformadora que una niña de un centro urbano, viva en el punto del país que viva. Hoy existen regiones en donde 3 de cada 10 chicos no comienzan su escolaridad antes de los 5 años y otras donde la mitad no lo hace antes de los 4"

"vamos a tener como prioridad avanzar en la extensión de la jornada escolar, una iniciativa fundamental para romper las desigualdades de origen. Empezaremos por las escuelas a las que asisten niñas, niños y jóvenes de sectores que más necesitan del Estado, que ya no pueden esperar más."

CIENCIA Y TECNOLOGIA:

"Reivindicamos a la investigación científica y tecnológica porque ningún país podrá desarrollarse sin generar conocimientos y sin facilitar el acceso de toda la sociedad al conocimiento. He decidido que en nuestro Gobierno el área respectiva recupere su jerarquía Ministerial que nunca debió perder."

CRISTINA FERNANDEZ Y NESTOR KIRCHNER:

"Quiero terminar agradeciendo profundamente la generosidad y destacar la visión estratégica que nuestra vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, ha expresado en este tiempo de la Argentina."

"Y quiero recordar a Néstor Kirchner, quien en el año 2003 me permitió participar de la maravillosa aventura de sacar a la Argentina de la postración."

RAUL ALFONSIN:

"Cuando mi mandato concluya, la democracia argentina estará cumpliendo 40 años de vigencia ininterrumpida."

"Ese día quisiera poder demostrar que Raúl Alfonsín tenía razón."

"Espero que entre todos podamos demostrar que con la democracia se cura, se educa y se come."