Ofelia Fernández tiene tan solo 19 años. Fue presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Carlos Pellegrini cuando iba al colegio. Ahora milita en el Frente Patria Grande y se postula como candidata en la CABA por el Frente Todos, que presenta la fórmula Fernández-Fernández para la contienda presidencial.

Si obtiene una banca, podría convertirse en la legisladora más joven que haya asumido en la historia de la Legislatura porteña. Pese a no contar con antecedentes laborales previos y de que ella misma admita de tener experiencia, de ser electa podría pasar a ganar más de 150 mil pesos en su primera prueba de trabajo.

La expresidenta del Centro de Estudiantes del colegio Carlos Pellegrini, cuestionada por encabezar la toma de 30 escuelas, dijo: "En el cierre de listas nadie me miraba con mega afecto. No les cae bien que una pibita de 19 años tenga más oportunidades que algunos de los que quieren meter ahí porque no tengo pija ni experiencia".

Durante una entrevista brindada en la radio Futurock, Fernández recalcó que es la primera, "pero no la última piba en pelear y ganar espacios como este". "Hace un tiempo no era una opción para mí. Creo que se va a construir una naturalización y va a ser muy interesante a futuro", aclaró.

Uno de los que salió a cuestionar la candidatura de la joven fue el periodista Eduardo Feimann. En ese sentido, el conductor del canal A24 sostuvo: "Se hizo famosa por tomar el colegio. Es muy interesante esto: tomás el colegio, te convertis en la líder de la toma de colegio, en la piquetera de los colegios, y llegas al Congreso".

Además la calificó de "burra" por haber escrito "travajo" en Twitter, un grosero error ortográfico para una congresal: "Para tomar colegios tenía tiempo, para saber escribir no. Menos idioma estúpido (inclusivo) y más idioma castellano. Trabajo es con B...b de BURRA", y compartió la captura del posteo en redes sociales.