Marcelo Tinelli descartó este jueves una eventual candidatura a un cargo político para las próximas elecciones. “En esta elección no voy a intervenir políticamente porque no están dadas las condiciones, por lo menos para mí”, aseguró el conductor televisivo oriundo de la ciudad de Bolívar.

En declaraciones al canal FoxSport admitió que participó activamente de Alternativa Federal, el frente integrado por Miguel Ángel Pichetto, Juan Manuel Urtubey, Juan Schiaretti y Sergio Massa.

“Estuve trabajando bastante en el espacio de Alternativa Federal. No se construyó absolutamente nada. Cada uno de los dirigentes está buscando su lugar así que no están dadas las condiciones”, enfatizó.

Sin embargo, no desestimó ser candidato a algún puesto en algún momento. “No quiere decir que no lo haga en algún momento, no descarto para nada la política pero no estoy pensando, salvo que pase algo a último momento que desconozca”, destacó.

Uno de los últimos indicios de que Tinelli podría haber llegado a participar en las próximas elecciones fue cuando se mostró con Massa en la ciudad de San Fernando, donde visitaron la Escuela Municipal de Oficios, donde hasta el conductor se animó a hacer pan.