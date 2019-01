Así lo confirmó el Ministro del Interior Rogelio Frigerio. "Van a intentar tener otro mandato porque los problemas de la Argentina necesitan persistencia en este rumbo. No ir para atrás, no volver al pasado, y corregir las cosas que tengamos que corregir", dijo el funcionario. En territorio bonaerense no se definió el desdoblamiento. La oposición se opone.