Héctor "Toty" Flores señaló que Mauricio Macri "tiene para elegir muchísima gente, con gran capacidad de gestión".

"No tengo ninguna información. A mí me parece que es muy importante que el Presidente elija a quien quiere que lo acompañe, que sea leal a él. Para mí la sola mención es importantísima, pero no he charlado ni con él ni con nadie que tuviera alguna información sobre esto", agregó en declaraciones televisivas.

A su vez, con respecto a quién podría ser el acompañante de Macri en el bimonio presidencial, Flores mostró preferencia por la Ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley.