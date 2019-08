Por Walter Albarracín

- ¿Qué análisis hace de los resultados en la provincia y en el país?

Fue sorprendente porque nosotros teníamos una idea de lo que estaba pasando con alguna gente que nos había votado. Sabíamos que había muchos desencantados pero no en la posiblidad de un voto castigo.

Fundamentalmente está en los sectores medios de la sociedad, preciasamente, los que tenían la idea de que Cambiemos venía para darle una oportunidad de crecimiento y eso no se dio por la dureza del reacomodamiento económico.

Y fue sorprendente. Pero como ha dicho el presidente y la gobernadora de la provincia, tenemos en cuenta a lo que ha pasado y hay que actuar en consecuencia. Y ya está actuando el gobierno en función de lo que generó el día después con toda la escalada del dólar teniendo una batería de medidas que se anticipen a lo que va a venir y no provoque una crisis más profunda.

- Tan amplia diferencia, como en La Matanza, Fernando Espinoza llegó al 60 y ustedes al 20, ¿se puede forzar un balotaje en Nación o revertir en Provincia?

Lo de La Matanza son cifras muy parecidas al 2015. Nosotros creemos que el voto no ha sido ideológico sino más bien para estas personas ha sido un voto castigo ya que creían que había que mandar un mensaje. Y como ese mensaje ha llegado y la gestión lo ha tenido en cuenta, está tomando medidas para recuperar la confianza. Si actuamos bien y no somos soberbios, o le echamos la cupa a la gente que no nos ha votado, me parece que los podemos revertirlo.

- Elisa Carrió dijo que "ni muertos los sacan de Olivos" y también que hubo fraude en zonas vinculadas al narcotráfico. ¿Qué opinión le merecen estos dichos?

Carrió tenía el informe de lo que pasa en las escuelas del conurbano, donde todas estas cuestiones de cambios de los certificados de escrutinio se dan muchas veces, y esta vez no fue distinta. No en la medida como para decir que se puede torcer el resultado final.

La otra cuestión tiene que ver con que esto ha sido una elección primari. Todavía no se ha consolidado ningún candidato. Tiene la importancia de haber sido un fuerte tirón de orejas pero nada más y muchos periodistas hablaban de transición como si el gobierno no existiera pero tanto el presidente como la gobernadora están tomando decisiones.

La idea de que Macri termine antes su gobierno estuvo instalado antes de que asumiera. Pero eso no va a pasar y las instituciones republicanas están más fuertes que nunca. En ese sentido lo planteó Carrió.

- Con respecto a las medidas, ¿son suficientes? ¿No llegan tarde?

Son para anticiparse para lo que va a venir, con el dólar a 60 es indudable que eso se va a trasladar a inflación y va a gener mucho más dolor que lo que tenían ciertos sectores. El gobierno se ha dado cuenta y se está anticipando.

Creo que es una batería importante que que provoca cualqier reacomodamiento económico.

- ¿Cómo van a replantear la campaña?

Recién empieza. Hoy tuvimos un gabinete ampliado y estar cerca de la gente es el elemento central. De acompañarlos, ir a escucharlos, y sacar las conclusiones, desde el dolor que provoca cada una de las medidas. Eso es lo que tuvimos siempre y lo vamos a aseguir teniendo.

- ¿Qué se puede esperar de un gobierno que no sea de María Eugenia Vidal?

Perderíamos, en el caso de que Vidal no sea reelegida, una excelente gobernadora, que ha hecho cosas que eran impensadas para quienes no se animan a salirse de un sistema de corrupción, un sistema político que no aborda las cuestiones centrales y no salía a combatir las mafias que asolaban la provincia.

Esta gobernadora ha tenido la capacidad y la valentía de haber trastocado todo lo que venían a haciendo hace muchos décadas. Sería una lástima que no sea reelegida. Pero estamos en una etapa de reflexión y, si hacemos una campaña cerca de la gente, podemos reelegir.